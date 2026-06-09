Suriye ile Ticarette Yeni Adımlar

'SURİYE İLE TİCARETTE BÜYÜK ADIMLAR ATILDI'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te yaşamını yitiren iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu'nun cenazesine katıldı. Cenaze namazının ardından Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile bire bir toplantı gerçekleştiren Bakan Bolat, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Bolat, Suriye yönetimi ile 8 Aralık sonrası ticaret anlamında önemli adımlar atıldığını ifade ederek, Türkiye ile Suriye'nin iç savaştan önce serbest ticaret anlaşmasının olduğunu belirtti. İlerleyen süreçte bu anlaşma için yeniden irtibat halinde olduklarını anlatan Bakan Bolat, "Suriye ile ticarette büyük adımlar atıldı ve yüzde 60'a yakın, 2025 yılında bizim ihracat artışımız oldu, toplam ticarette. Çünkü Suriye'nin çok ihtiyaçları vardı, tüketim anlamında. Yatırımlar noktasında istikrar arttıkça yatırımcı güveni artıyor ve oralarda yeni işler kuruluyor, yeni imalathaneler açılmaya çalışılıyor. Bunlar arasında bizim vatandaşlarımız da var. Türkiye ile Suriye, zaten iç savaştan önce serbest ticaret anlaşması vardı. Biz inşallah önümüzdeki süreçte yeniden bir serbest ticaret anlaşması imzalamak konusunda onlarla irtibat halindeyiz. Standartlar, teknik uyum, gümrük iş birliği ve ortak yatırımlar; özellikle gümrüklerin modernleştirilmesi, ticaretin artırılması, karşılıklı fuarlara katılım, transit ticaretin serbestleşmesi alanlarında çok büyük ilerlemeler sağladık. ve artık Türkiye'nin, Suriye üzerinden bütün Körfez ülkelerine transit ticaret mümkün hale geldi. Artan ticarete uygun olarak da karşılıklı taşımacılık hacminde büyük bir artış var. Son Körfez Savaşı da gösterdi ki bu Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme haiz ve 15 Nisan'dan itibaren bu koridor başarıyla işlemeye devam ediyor. Körfez kapandığında, Hürmüz Boğazı kapandığında Orta Doğu ve Körfez ülkeleri için bir can damarı konumuna geldi" dedi.

'TÜRK BANKALARININ SURİYE'DE ŞUBE AÇMASI EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ'

Bakan Bolat, "Şimdi, Türkiye ve Suriyeli yatırımcılar, müteşebbisler arasında ortak yatırımlar konuşuluyor. Serbest bölge ve ortak sanayi bölgesi hazırlıkları var. Çünkü 3 aydan fazladır devam eden bu Körfez Savaşı sırasında gerek Gazze'deki insanların, kardeşlerimizin dramı ve sorunları gerekse Suriye'deki istikrar ve Suriye'nin yeniden inşası gibi konular biraz yana savrulmuştu. Yeniden bu konuda bir bilinç ve farkındalık uyandırmak istedik. İnşallah Türkiye olarak Uluslararası Şam Fuarı'na 26 Ağustos'ta büyük bir katılım göstereceğiz. Şimdi, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusu en önemli gündem maddelerimiz arasında başta geliyor. Bunun yanında da hala kapalı olan İslahiye-Meydan Ekbez Demiryolu Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması ve Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması konularını masaya yatırdık. Biz Türkiye olarak her şeyimizle bu gümrükleri açmaya ve işletmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Onlara da kendilerine düşen çalışmaları yapıp en kısa sürede bu gümrüklerimizi hizmete alalım teklifimizi yaptık. Onlar da konunun önemini biliyorlar. Biraz bu konular insan, para ve tecrübe açısından kaynak meselesi. ve o konuda da biz her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik" diye konuştu.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA