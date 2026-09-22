Suriye Kadın Polis Akademisi, 150 adayı mezun ederek ilk mezunlarını verdi

ŞAM (AA) – Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Kadın Polis Akademisi, 150 kadın polis adayının eğitimlerini tamamlamasıyla ilk mezunlarını verdi.

Kadın Polis Akademisi'nde 6 aylık eğitimi tamamlayan 150 kadın polis adayı için başkent Şam'daki İçişleri Bakanlığı binasında mezuniyet töreni düzenlendi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 57. Dönem Mezuniyet Törenini gerçekleştirdiğini belirterek, söz konusu dönemin kadın polis kursiyerlerine özel olarak düzenlendiğini söyledi.

Yaklaşık 6 ay süren eğitim programını tamamlayan 150 kadın polis adayının mezun olduğunu ifade eden Baba, mezunların İçişleri Bakanlığı bünyesindeki çeşitli güvenlik birimleri ve emniyet teşkilatlarında görev yapacağını kaydetti.

Kursiyerlerin eğitim süresince yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Baba, hazırlık sürecinin Şam kırsalındaki Kadın Polis Enstitüsünde düzenlenen mezuniyet töreninde sergilenen gösterilere de yansıdığını belirtti.

Söz konusu kursun, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kadın polisler için düzenlenen ilk özel eğitim programı olduğunu ifade eden Baba, mezunların güvenlik teşkilatındaki görevlerine kısa süre içinde başlayacağını söyledi.