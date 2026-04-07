Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının 8. yılında anma etkinliği düzenlendi

07.04.2026 17:22
Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde, Esed rejiminin 2018 yılında düzenlediği kimyasal saldırının 8. yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Şam'ın Duma ilçesindeki Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çok sayıda sanatçının kimyasal saldırıyı konu alan eserleri sergilendi.

Etkinliğe Şam Valiliği, sivil savunma ekipleri, BM yetkilileri ve çok sayıda kişi katılırken, törende hayatını kaybedenler için çelenk bırakıldı.

Şehitler Meydanı'nda kurulan çadırda hayatını kaybedenlerin yakınları konuşmalar yaparken, devrim sloganları atıldı.

Şam Sivil Savunma Operasyonlar Odası Müdürü Zarifi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Duma ilçesindeki kimyasal saldırı kurbanlarını ölümsüzleştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Zarifi, saldırı günü yaşananları adeta dün gibi hatırladığını belirterek, faillerin adalet önünde hesap vermesi çağrısında bulundu.

Kimyasal saldırının failleri hesap vermeli

Kimyasal Saldırı Kurbanları Derneği Başkanı Dr. Ahmed Bekai, derneğin amacının saldırıları arşivlemek olduğunu vurgulayarak, mağdurların çabalarını birleştirip uluslararası alanda failler hakkında dava açmayı hedeflediklerini söyledi.

2013 Doğu Guta kimyasal saldırısının kurbanlarından Rava Haydar, "Hatırlıyoruz ve Direniyoruz" sergisinde tablolarını sergilediğini söyledi.

Haydar, sanatın evrensel bir dil olduğunu vurgulayarak, kimyasal saldırı gibi hassas bir konuyu dünyaya anlatmak için sanatı kullandıklarını dile getirdi.

Ravda İsa ise saldırıda tek oğlunu kaybettiğini belirterek acısının tarif edilemez olduğunu ve verilen mücadelenin boşa gitmediğini ifade etti.

Saldırıdan kurtulan Husam Bitar da 7 Nisan 2018'de düzenlenen kimyasal saldırıyla zorla yerlerinden edildiklerini anlattı.

Bitar, saldırıda çok sayıda yakınını kaybettiğini, yaşananların insan aklının kaldıramayacağı kadar ağır olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'a 10 kilometre mesafedeki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan 2018'de kimyasal silahla saldırı düzenlemiş ve 78 sivili öldürmüştü.

Kaynak: AA

