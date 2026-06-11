Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu 15 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu 15 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Suriye\'nin Gaziantep Başkonsolosluğu 15 Yıl Sonra Yeniden Açıldı
11.06.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel: - "Hedefimiz, bölgemizin çalkantılardan geçmekte olduğu bu dönemde, toprak bütünlüğü ve birliğini haiz komşumuz Suriye'de kalıcı istikrar, huzur ve refahın tesisidir"

Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu, 15 yılın ardından tekrar açıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in Türk milletinin tarihinde ve bağımsızlık mücadelesinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Özel, "Bu güzide şehrimiz, birçok zenginliğine ilaveten, bugün Türkiye ve Suriye kardeşliğinin yeryüzünde en güçlü hissedildiği merkezlerden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin kurulması sonrasında, Gaziantep'in Suriye'deki şehirlerle hızlı şekilde geliştirdiği güçlü bağların, bu açılış törenini daha da anlamlı kıldığını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, 2005-2011 yılları arasında faaliyet gösterdikten sonra, Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapanan Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğunun yaklaşık 15 yıllık aranın ardından, Dışişleri Bakanı Sayın Esad Şeybani tarafından bizzat açılması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Başkonsolosluğun, Gaziantep ve çevresinde yerleşik Suriyeli kardeşlerimizin konsolosluk ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, milletlerimiz arasındaki dayanışmayı pekiştireceğine inancımız tamdır. Suriye'de zalim Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından, Türkiye de Şam Büyükelçiliğini ve Halep Başkonsolosluğunu derhal faal hale getirmiştir. Kardeş ülke Suriye'yle siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve diğer birçok alanda gelişmekte olan ilişkilerimizin ruhuna uygun olarak, Suriye'deki temsil ağımızı genişletme çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki Suriye Hükümeti'nin, gerek ülkenin uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri tekrar elde etmesi, gerek Türkiye'yle kardeşlik ilişkilerini ilerletme yönünde attığı adımların takdire şayan olduğunu dile getiren Özel, Türkiye'nin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ayrıca özel sektör ve sivil toplumuyla birlikte, Suriye'nin yeniden inşası için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Suriye'yle ilişkilerin çok yönlü olarak ve hukuki zemini de güçlendirilmek suretiyle ileriye taşındığını vurgulayan Özel, "Hedefimiz, bölgemizin çalkantılardan geçmekte olduğu bu dönemde, toprak bütünlüğü ve birliğini haiz komşumuz Suriye'de kalıcı istikrar, huzur ve refahın tesisidir. Suriye kadar ülkemizin ve bölgemizin barış ile güvenliği için de elzem olduğuna inandığımız bu hedefi hayata geçirmek adına önümüzdeki dönemde de Suriyeli kardeşlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep, Suriye'yle ekonomik, ticari, kültürel ve halklar arası bağlar açısından büyük öneme sahip bir ilimizdir. Diğer sınır illerimizle birlikte, ülkemizin Suriye'ye açılan kapılarından biridir."

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu açılış, onuruyla yeniden ayağa kalkan bir vatanın doğal bir devamı olduğu kadar, devlet kurumlarının vatandaşlarını koruyan ve onlara hizmet eden asli rolüne güçlü bir dönüşün açık ifadesidir. Aynı zamanda bu gelişme Suriye ve Türk halkları arasındaki köklü komşuluk ve işbirliği ilişkilerini daha da pekiştiren sağlam bir köprü niteliği taşımaktadır." dedi.

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosu Ali Cemalettin Mustafa ile davetliler katıldı.

Törende Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dış Politika, Gaziantep, Ali Özel, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu 15 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Serin Ahmet Serin:
    şu başkonsolosluğu açmış açmamış ne farketmiş ki halkın derdi başka ama neyse 0 0 Yanıtla
  • Timur Haydaroğlu Timur Haydaroğlu:
    haberde tam olarak ne yapacaklar bunu anlamadım açıldı tamam da sonrasında ne olacak suriyeli kardeşlerimize nasıl yardım edilecek bunları biraz daha açıklamaları gerekirdi 0 0 Yanıtla
  • Tuba Er Tuba Er:
    ya bu ne ya ?? 15 sene kapalı kalmış başkonsolosluk şimdi açılıyor da bizim insanların ne faydası olacak bunu anlamadım ya başka işler var yapılacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Zafer Ergin’den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim

20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:32
Akın akın geliyorlar Dünya Kupası’nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:16
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 20:43:18. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu 15 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.