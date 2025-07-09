Suriye'nin Kuzeydoğusundaki Anlaşmazlık Devam Ediyor - Son Dakika
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Suriye'nin Kuzeydoğusundaki Anlaşmazlık Devam Ediyor

09.07.2025 23:05
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ABD Büyükelçisi Barrack, PKK/YPG ile Şam yönetimi arasındaki sorunların sürdüğünü bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonu konusunda Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/ YPG arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini bildirdi.

Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile başkent Şam'da görüşmesi sonrası Associated Press (AP) haber ajansına değerlendirmede bulundu.

SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Suriye ordusu içinde ayrı bir blok olarak varlık göstermekte ısrar ettiğine dikkati çeken Barrack, bu durumun taraflar arasında "büyük bir sorun" olmaya devam ettiğini söyledi.

Anlaşma

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile 10 Mart'ta bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmesini ve Kürt toplumunun devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatandaşlık ve anayasa haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor.

Anlaşma uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devlet yönetimine entegrasyonunu kapsaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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