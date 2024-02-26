Suriye'nin kuzeyinde çatışmalar ve mayın patlaması: Son iki günde 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde çatışmalar ve mayın patlaması: Son iki günde 20 kişi hayatını kaybetti

Suriye\'nin kuzeyinde çatışmalar ve mayın patlaması: Son iki günde 20 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Rakka ilinde, terör örgütü PKK/YPG ile Beşşar Esed rejimi arasında çıkan çatışmalar ve mayın patlaması sonucu son iki günde 20 kişi yaşamını yitirdi. PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği Rakka kent merkezinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Ayrıca, Rakka'nın güneyindeki Rasafe bölgesinde meydana gelen mayın patlamasında 14 kişi hayatını kaybetti. Rakka'nın kuzeyindeki Kubeş ve Rafik köylerinde ise su istasyonu bekçilerine yapılan saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Rakka kent merkezi ve kuzey kırsalı PKK/YPG'nin kontrolünde bulunurken, ilin güney kırsalı ise Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

26.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:09
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TEL Suriye'nin kuzeyinde Rakka ilinde terör örgütü PKK/ YPG ile Beşşar Esed rejiminin varlık gösterdiği bölgelerde, çatışmalar ve mayın patlaması nedeniyle son iki günde 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği Rakka kent merkezinde Elvelde ile Elmağlatan aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü 19 kişi yaralandı.

Aşiretlerin arasındaki gerginlik kent merkezinde sürerken, PKK/YPG'li teröristler, çatışmaların yaşandığı bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Mayın patlaması sonucu 14 kişi öldü

Esed rejiminin kontrolünde bulunan Rakka'nın güneyindeki Rasafe bölgesinde dün keme mantarı arayanların girdiği tarladaki mayının patlaması sonucu 4'ü çocuk, 5'i kadın 14 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Rakka'nın kuzeyinde Kubeş ve Rafik köylerinde su istasyonu bekçilerine kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rakka kent merkezi ile kuzey kırsalındaki bazı bölgeler PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde, ilin güney kırsalı da Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde çatışmalar ve mayın patlaması: Son iki günde 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde çatışmalar ve mayın patlaması: Son iki günde 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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