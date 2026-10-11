Suriye resmi televizyonuna göre İsrail devriyesi Kuneytra'da 3 çobanı alıkoydu

İsrail güçlerine bağlı bir devriyenin, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki Sayda el-Cevlan köyüne girerek 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi.

Suriye resmi devlet televizyonu el İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki Sayda el-Cevlan köyüne baskın düzenledi.

İşgal güçlerinin, köydeki Ebu Mezraa çiftliğine kadar ilerlediği ve burada 3 koyun çobanını alıkoyduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ile Dera illerinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Şam, İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.