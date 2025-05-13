Suriye, Trump'ın yaptırımların kaldırılması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) konuşan Bakan Şeybani, Esed rejiminin işlediği katliamlara karşı Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bu durumun, yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.

Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.