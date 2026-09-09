Suriye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliğinde mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika
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Suriye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliğinde mezuniyet töreni yapıldı

Suriye\'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliğinde mezuniyet töreni yapıldı
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Suriye’nin başkenti Şam’daki Türkiye Büyükelçiliğinde, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Türkiye Büyükelçiliğinde, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi.

Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesinde gerçekleştirilen törene öğrencilerin velileri, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Eğitim Müşaviri Muhammet Musa Budak katıldı.

Büyükelçi Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi açısından verilen diplomaların son derece önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Özellikle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e teşekkür ediyorum. Bu konuyu bu noktaya getirmek onun hem vizyonu hem fikriydi. İkinci olarak da Suriye makamları bunu kolaylaştırdılar." dedi.

Uzun süre Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin haklarının kaybolmadığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de eğitim hayatına başlamış kardeşlerimizin burada bu haklarını almasını istiyorduk. Bundan sonra eğitim hayatlarına Türkiye'de devam edebilirler veya burada devam edebilirler.

Şu anda zaten biliyorsunuz bir Türk okulu açıyoruz burada. Yine Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Maarif Okullarımız gelecek sene açılacak. Yani iki ülke arasında eğitim üzerinden çok müthiş bir işbirliği devam ediyor."

Törenin, Büyükelçilikte yapılmasının devletin konuya en üst seviyede sahip çıktığını gösterdiğini kaydeden Yılmaz, gelecek dönem sınav merkezlerinin organize edilmesi ve lojistik süreçlerin kolaylaştırılması için çalışacaklarını vurguladı.

Büyükelçi Yılmaz, sözlerini "Bu önümüzdeki dönem iki ülkenin stratejik işbirliğinin temelini oluşturacak aktörlerin, öğrencilerin, geleceğin liderlerinin çıkmasına vesile olacak. Bugün mezun olan 28 öğrencimizin hepsini tek tek tebrik ediyorum." diyerek tamamladı.

"Gençlerimiz bizim geleceğimiz"

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Muhammet Musa Budak da Suriye'de açık öğretim programları kapsamında ilk mezunların verildiğini ifade etti.

Budak, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen açık öğretim programlarının Türkiye'de olduğu gibi 25'ten fazla ülkede uygulandığını hatırlatarak, "Bu sene Türkiye'de 700-800 bin öğrencimiz var. Bunların önemli bir kısmı zaferden sonra ülkelerine dönmeye başladı. Bu öğrencilerden çok yoğun talep geldi." dedi.

2025-2026 eğitim yılında güz, bahar ve bütünleme olmak üzere 3 sınav yapıldığını belirten Budak, şunları kaydetti:

"Bugün bu sınavlarımız sonucunda ilk mezunlarımızı vermiş oluyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara umut vermek istiyoruz."

Eğitim altyapısı ve intibak problemleri yaşayan öğrenciler için açık öğretimin "can simidi" olduğunu ifade eden Budak, programın devam edeceği bilgisini verdi.

Yakın zamanda Şam'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde Türk okulu açılacağına işaret eden Budak, ön kayıtların tamamlandığını, 1-2 hafta içinde eğitimin başlayacağını dile getirdi.

Budak, "Çok ciddi bir teveccüh var. Hem kendi vatandaşlarımız hem daha önce Türkiye'de eğitim görmüş Suriyeli öğrencilerimiz okulumuza devam etmek istiyor." diye konuştu.

Yoğun talep nedeniyle kapasitenin yetmediğini aktaran Budak, gelecek yıllarda Halep, İdlib, Lazkiye ve Humus'ta da benzer okulların açılmasını hedeflediklerini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel alanda da geliştiğini söyleyen Budak, Halep Üniversitesinde kapatılan Türk Dili Bölümü'nün yeniden açıldığını, Şam'da ise ilk kez Türkçe Bölümü kurulduğunu kaydetti.

Müşavir Budak, "Bu öğrenciler, uzun vadede her iki ülke arasında birer köprü olacaklar." ifadelerini kullandı.

Mezunlardan Türkiye'ye teşekkür

Mezun öğrencilerden Ahmed Muhibbuddin, Esed rejimi sonrası geri dönüş sürecinin öğrenciler için oldukça zorlu geçtiğini belirtti.

Buna rağmen başarılı şekilde mezun olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Muhibbuddin, eğitimlerinin aksamaması için kendilerine her türlü imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Müşavirliğine teşekkür etti.

Deprem felaketinin ardından Mersin'e taşındığını belirten mezunlardan Şeyma Racih ise Türkiye'deki ilk döneminin zor geçtiğini ancak çalışarak Türkçeyi öğrendiğini dile getirdi.

Bu zorlu süreci başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Racih, üniversite eğitimi için Şam'da ilahiyat okumayı planladığını söyledi.

Racih, tüm öğrenciler adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliğinde mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika

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