Suriyeli Boyacı Ustası Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Suriyeli Boyacı Ustası Bıçaklanarak Öldürüldü

Suriyeli Boyacı Ustası Bıçaklanarak Öldürüldü
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Gaziantep'te 20 bin liralık alacağı için çıkan kavgada Suriyeli Bedir Koca bıçaklanarak hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te boyacı ustası Suriyeli Bedir Koca (32), 20 bin liralık alacağı için gittiği görüşmede çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; boyacı ustası Suriyeli Bedir Koca, yaptığı işin karşılığı olan 20 bin lirayı almak için işletme sahipleri ile görüşmeye gitti. Bedir Koca ile 5 kişi grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 çocuk babası Koca, vücudunun değişik yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Koca, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılan Koca'nın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriyeli Boyacı Ustası Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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