Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşleri Artıyor - Son Dakika
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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşleri Artıyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşleri Artıyor

Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, yasal işlemlerini tamamlayarak ülkelerine dönmeye başladı. İstanbul'dan Hatay'a gelen Suriyeli Muhmmed Elhasan, ailesiyle birlikte Halep'e gitmekte olduğunu ve Türk halkına teşekkür ettiğini ifade etti.

06.12.2024 15:24  Güncelleme: 15:25
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SURİYE'nin Halep kentinin muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gidişi artarak devam ediyor. 8 yıl yaşadığı İstanbul'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli Muhmmed Elhasan, "Ailemle ülkeme dönüyorum. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan gelen Suriyeliler, yasal işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor. Yanlarında alabildikleri kadar eşya alan Suriyeliler, memleketlerine dönmekten mutluluk duyduklarını anlattı. Halep'in muhaliflerce kontrol altına alınması nedeniyle vatan toprağına gitmeye karar veren Muhmmed Elhasan, kendisinin ailesi ile gideceğini, ardından kardeşleri ve daha birçok yakının da geri döneceğini söyledi. Çıkış işlemlerini yapan Elhasan ve ailesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki konuşmasında, Türk devletine ve halkına sonsuz teşekkür ettiğini söyleyerek, "Allah'a şükürler olsun, Halep artık güvende. Rejimden alındı. Biz Halep merkezde oturuyoruz. Biz 5 kişilik ailemizle 8 yıldan bu yana İstanbul'da yaşıyoruz. Ailemle şu anda kontrol altında bulunan Halep'e gitmeye karar verdik. İstanbul'da ailemizden kardeşlerim yakınlarım var. Ben Halep'e gidip oradaki durumu yerinde gördükten sonra elektrik, su gibi durumları gördükten sonra onlar da hemen gelecekler. Hatta Suriyelilerin çoğu belki de tamamı da dönecek. Şu anda her şey yolunda görülüyor. Biz misafirperverliğinizden çok mutluyuz, memnunuz. Türk milletine, Türk devletine çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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