İdlib'de Mühimmat Yüklü Araç İnfila: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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İdlib'de Mühimmat Yüklü Araç İnfila: 2 Ölü, 8 Yaralı

İdlib\'de Mühimmat Yüklü Araç İnfila: 2 Ölü, 8 Yaralı
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Suriye'de mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi can kaybına yol açtı. İdlib'in doğusunda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib ilinin doğusundaki Binniş'te meydana geldi. Bölgede bulunan mühimmat yüklü araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etti. Patlamanın ardından çevrede hasar meydana gelirken olay yerine ekipler yönlendirildi. Aracın neden infilak ettiğine ilişkin mevcut bilgilerde herhangi bir ayrıntı yer almadı.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın ardından bölgeden ilk can kaybı ve yaralı bilgileri de geldi. İlk belirlemelere göre olayda 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.  Olay yerine ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, yaralılar daha sonra tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

ÇEVREDEKİ 2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Mühimmat yüklü aracın infilak etmesinin ardından çevrede bulunan araçlar da patlamadan etkilendi. Patlamanın etkisiyle 2 araçta yangın çıktı. Alevlere teslim olan araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İdlib'de Mühimmat Yüklü Araç İnfila: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdlib'de Mühimmat Yüklü Araç İnfila: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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