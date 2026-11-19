Suruç'ta yanan benzinli şişeyle oynayan 13 yaşındaki çocuk tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, içinde benzin bulunan yanan şişenin alevlerinin üzerine sıçraması sonucu yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, içinde benzin bulunan yanan şişeyle oynayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Onbirnisan Mahallesi'nde S.İ. (13), sokakta arkadaşlarıyla içinde benzin bulunan yanan şişeyle oynadığı sırada alevlerin üzerine sıçraması sonucu yaralandı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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