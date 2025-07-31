Sürücü Belgesi Yenileme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sürücü Belgesi Yenileme Süresi Uzatıldı

31.07.2025 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süresi 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldı. Başvurulara dikkat!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekildiğini hatırlattı.

18 Kasım 2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir günde 16 bin 329 vatandaşın randevusunu iptal ettiğini, günlük başvuru sayısının 55 binden 20 bine kadar gerilediğini aktaran Yerlikaya, yenileme başvurularının yüzde 70'inin son 3 ayda gerçekleştiğini kaydetti.

Aylar itibarıyla başvuru sayılarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, bu yıl ocak ayında 140 bin, şubatta 82 bin, martta 84 bin, nisanda 101 bin, mayısta 270 bin, haziranda 502 bin, temmuzda 1 milyon 413 bin 489, sadece son 2 günde ise 236 bin başvuru alındığını belirtti.

Yerlikaya, 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin hala yenilenmediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak. Son tarih 31 Ekim 2025. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz, lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım, randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücü Belgesi Yenileme Süresi Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı "Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
08:54
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
00:00
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi
Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 19:36:22. #7.11#
SON DAKİKA: Sürücü Belgesi Yenileme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.