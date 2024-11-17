Sürücü Belgesiz Kullanıma 535 Bin Ceza - Son Dakika
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Sürücü Belgesiz Kullanıma 535 Bin Ceza

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu yıl sürücü belgesiz kullanımda 535 bin 62 işlem yapıldığını açıkladı.

17.11.2024 10:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili 535 bin 62 işlemin yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayıları ile denetimleri artırdıklarını bildirdi.

Denetimler arttıkça kaza sayılarının azaldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili bu yıl 535 bin 62 işlemin yapıldığını belirterek, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 7-14 Kasım'da 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini kaydetti.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sürücü Belgesiz Kullanıma 535 Bin Ceza - Son Dakika

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