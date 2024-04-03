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Suşehri Belediye Başkanlığı görevi devredildi - Son Dakika
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Suşehri Belediye Başkanlığı görevi devredildi

Suşehri Belediye Başkanlığı görevi devredildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı. Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını belirtirken, Kayaoğlu da Yüksel'e teşekkür etti ve ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

03.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı.

Belediyede düzenlenen törende konuşan Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını söyledi.

Seçimlerin demokrasi yarışı olduğunu ve hizmet bayrağını devrettiğini belirten Yüksel, "Rabbim utandırmasın, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Suşehri halkından haklarını helal etmesini istiyoruz. Yeni başkanımıza her zaman desteğimiz olacaktır. Çünkü sevdamız Suşehri'dir." dedi.

Kayaoğlu ise hizmetlerinden dolayı Yüksel'e teşekkür etti.

Yüksel'in tecrübelerinden faydalanacaklarını aktaran Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımız demokrasi yarışında bizleri tercih etti. Bizlerde güzel hizmetler yapmak için bugün itibariyle çalışmalara başlayacağız inşallah. İlçemize güzel hizmetler kazandırmak için canla başla el birliğiyle hareket edeceğiz. Bugünden itibaren tüm Suşehri halkının belediye başkanıyız. Kapımız herkese açık olacaktır."

Başkan Kayaoğlu daha sonra görevi devreden Yüksel'e hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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