Suşehri'de Sağlık için Hareket Et Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Suşehri'de Sağlık için Hareket Et Etkinliği Gerçekleştirildi

Suşehri\'de Sağlık için Hareket Et Etkinliği Gerçekleştirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen 'Sağlık için Hareket Et' etkinliği kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu da katılarak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti ve etkinliğin sağlıklı yaşam bilincinin artırılması adına önemli olduğunu belirtti. Kayaoğlu, ilçe merkezi yanı sıra doğal ortamlarda da benzer etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti ve programı tertip eden sağlıkçılara teşekkür etti.

15.05.2024 14:46
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Sağlık için Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünde başlayarak eski belediye binası önünde sona erdi.

Sağlık personeli ile yürüyüşe katılan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, sağlıklı yaşam için hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması adına etkinliğin önemli olduğunu belirten Kayaoğlu, "Birlikte sağlık ve hareket dolu günler için adım atmaya devam edeceğiz. Bu gibi etkinliklerimizi sadece ilçe merkezinde değil, doğal ortamlarda da yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Kayaoğlu, programı tertip eden sağlıkçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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