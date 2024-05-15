Suşehri\'de Sağlık için Hareket Et Etkinliği Gerçekleştirildi

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Sağlık için Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünde başlayarak eski belediye binası önünde sona erdi.

Sağlık personeli ile yürüyüşe katılan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, sağlıklı yaşam için hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması adına etkinliğin önemli olduğunu belirten Kayaoğlu, "Birlikte sağlık ve hareket dolu günler için adım atmaya devam edeceğiz. Bu gibi etkinliklerimizi sadece ilçe merkezinde değil, doğal ortamlarda da yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Kayaoğlu, programı tertip eden sağlıkçılara teşekkür etti.