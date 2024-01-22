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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni cami yapımına başlandı - Son Dakika
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni cami yapımına başlandı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, eski askerlik şubesinin bulunduğu alana inşa edilecek caminin hafriyat işlemlerine başlandığını duyurdu. Cami, 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek olup, 1200 metrekaresi kapalı otopark, 600 metrekaresi camii alanı olacak. Cami altında 130 araç kapasiteli kapalı otopark, oto yıkama bölümleri, konferans salonu, şadırvan, lavabo ve tuvalet kısımları bulunacak.

Sivas\'ın Suşehri ilçesinde yeni cami yapımına başlandı
22.01.2024 - 16:45,
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni yapılacak caminin hafriyat çalışmalarına başlandı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, eski askerlik şubesinin bulunduğu alana inşa edilecek caminin hafriyat işlemlerine başlandığını söyledi.

Caminin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yüksel, "Millete hizmet yolunda ilçemize devasa eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Cami inşaatımız için ilk girişim başlatılarak hafriyat alımına geçilmiştir." dedi.

Caminin 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"1200 metrekaresi kapalı otopark, 600 metrekaresi camii alanı olacak. Camimizde 800 cemaat aynı alanda namazlarını kılabilecek. Proje, ilçemize görünüm açısından da oldukça değer katacak. Cami altında 130 araç kapasiteli kapalı otopark, oto yıkama bölümleri yer alacak. Konferans salonu, şadırvan, lavabo ve tuvalet kısımları bulunacak. Yaşlımızla, gencimizle, kadınımızla, erkeğimizle ve en önemlisi yarınlarımıza bırakacağımız çocuklarımızla bu yapılan güzel eserleri koruyacağız. Daima yeni ve genç düşüncelerimizle ilçemizin imarına değerler katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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