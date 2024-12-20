Suşehri\'nde Bağımlılık ve Dolandırıcılık Konferansı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Bağımlılık ve Dolandırıcılık ile Mücadele" konferansı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Ersoy, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve SİBER Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından verilen konferansta, Türkiye'de son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte suç türleri anlatıldı.

Ekipler, yaptıkları sunumda özellikle devlet kurumlarının isimlerinin kullanılarak dolandırıcılık olaylarının arttığına dikkati çekerek, vatandaşların bu konuda daha bilinçli olup tuzağa düşmelerini istedi.