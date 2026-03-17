Suşehri'nde Güneş Enerji Santrali Projesi Onaylandı

17.03.2026 14:57
Belediye Başkanı Kayaoğlu, Suşehri'nde GES ihalesinin onaylandığını duyurdu, ekonomik katkılar vurguladı.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçeye kuracakları güneş enerji santrali (GES) projesinin ihalesinin onaylandığını bildirdi.

Kayaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suşehri'nin enerji sektöründe büyük bir yatırım ihalesinin onaylandığı müjdeledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının Suşehri'ne sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkılara dikkati çeken Kayaoğlu, güneş enerjisinin belediyeler için stratejik bir kaynak olduğunu ifade etti.

İlçede kurulacak GES hakkında da bilgi veren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Proje her ay yaklaşık 1 milyon lira değerinde belediyemize ek kaynak sağlayacak. GES ile yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek, çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımlarla ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Doğadan aldığımız gücü yine doğaya saygıyla kullanarak hem bugünümüz hem de yarınlarımız için önemli bir adım atıyoruz. Bu kıymetli yatırımın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, ilçemize değer katacak çalışmaların artarak devam etmesi için çalışıyoruz. Bu yatırımlarla sadece bugünün enerji ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda belediye bütçemize uzun vadeli katkı sağlayacak, kaynaklarımızı daha verimli kullanacağımız bir altyapı oluşturduk. Enerji maliyetlerini azaltan, Suşehri'ni temiz enerji alanında örnek bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Belediye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Sivas, Çevre, Son Dakika

