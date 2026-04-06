Suşehri\'nde Zeka Sınıfı Açıldı

06.04.2026 11:05
Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından yaptırılan zeka sınıfı törenle açıldı.

Suşehri Belediyesi tarafından Fen Lisesi'nde yaptırılan zeka sınıfının açılışına, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve okul idarecileri katıldı.

İçerisinde satranç alanı, kitap okuma köşesi ve zeka oyunlarının yer aldığı sınıfın açılışında konuşan Kayaoğlu, eğitime yapılan yatırımların önemine dikkati çekti.

Öğrencileri sosyal medya ve telefon bağımlılığından uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Kayaoğlu, "Öğrencilerimizden zeka sınıfı için talep geldi. Bizler de bu talebi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizdeki her okulumuza desteklerimiz devam etmektedir." dedi.

Kayaoğlu, zeka sınıfının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından zeka sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
