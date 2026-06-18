Susurluk'ta Kayıp Şahıs Ölü Bulundu - Son Dakika
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Susurluk'ta Kayıp Şahıs Ölü Bulundu

Susurluk\'ta Kayıp Şahıs Ölü Bulundu
18.06.2026 12:26
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Kayıp Ömer Gezal, Susurluk'taki şelale havuzunda ölü olarak bulundu. Olay araştırılıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayıp olarak aranan kişi şelale havuzunda ölü bulundu.

Ömer Gezal'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Gezal'ın en son Susurluk'ta bulunan Çaylak şelalesine gezmeye geldiğini bilgisini alan ekipler, bu bölgede aramalara başladı.

İtfaiyenin de destek verdiği çalışmalarda, Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi çevresinde Ömer Gezal'ın kıyafetleri bulundu.

Dalış yapan ekipler, şelalenin doğal havuzunda yaptıkları aramalarda Gezal'ı hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde Gezal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömer Gezal'ın cesedi incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa, Güncel, Otopsi, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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