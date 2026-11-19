Susurluk Terminali'nde kontrolden çıkan otobüs yazıhaneye çarparak 2 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otobüs terminalinde manevra yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yazıhane duvarına çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ve otobüsteki bir yolcu Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde terminaldeki yazıhane duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.
M.G. (63) idaresindeki 10 HF 027 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk Otobüs Terminali'nde manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yazıhane duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.G. ile otobüsteki yolcu Y.C. (40), sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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