Suudi Arabistan 12 İHA Saldırısını Engelledi

17.03.2026 07:34
Suudi Arabistan, doğusuna yönelen 12 insansız hava aracının savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin doğusuna yönelen 12 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusuna yönelik 12 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 12 İHA'nın doğu bölgesinde, savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi ancak İHA'ların kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık daha önce ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda, doğu bölgesinde 9 İHA'nın engellendiğini bildirmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

