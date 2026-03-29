Suudi Arabistan 12 İHA Saldırısını Önledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik 12 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, ülkeye son 24 saatte düzenlenen 12 İHA saldırısının engellendiği bildirildi.
Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ve hangi bölgeye yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
