Suudi Arabistan BM'de Husilerin saldırılarına karşı tedbir hakkını saklı tuttu

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdülaziz el-Vasıl, Husilerin saldırılarının bölgesel sınırları aştığını belirterek, "ülkesinin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alma hakkını saklı tuttuklarını" söyledi.

Vasıl, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil oturumunda yaptığı konuşmada, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditlerin küresel ticareti, dünya ekonomisini ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil altyapıları da doğrudan hedef aldığını aktaran Vasıl, 8 Eylül'de Abha ve Hamis Muşayt'a düzenlenen saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığını, 17 Eylül'de ise Taif, Hamis Muşayt ve Abha'yı hedef alan yeni saldırılarda 13 sivilin yaralandığını ve evlerin zarar gördüğünü belirtti.

Vasıl, Husi milislerinin saldırılarının küresel ekonomiyi şantaj altına almayı hedeflediğini ve küresel tedarik zincirlerini bozduğunu vurgulayarak, "Yaklaşımımız barıştan yana olsa da ulusal güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, vatandaşlarımızı ve varlıklarımızı koruma kararlılığımız tamdır. BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca her türlü tedbiri alma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır"

BM'nin Yemen halkının beklentilerini karşılayacak kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümün yolunu açma çabalarını desteklemeye hazır olduklarını aktaran Vasıl, bölgenin güvenliğini ve seyrüsefer emniyetini korumak amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Vasıl, Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrara olan bağlılığını yineleyerek, "Yemen Cumhuriyeti'nin birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekleyen sarsılmaz tutumumuzu yineliyoruz." dedi.

Rusya'dan Yemen'de ve çevresinde gerilimin azaltılması çağrısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da Rusya'nın "sivil gemilere yönelik saldırıları kınadığını" belirtti.

Nebenzya, "Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer sorunu, Yemen'in kendi içindeki gelişmelerden ayrı değerlendirilemez." ifadesini kullanarak, Yemen'de ve çevresinde mümkün olan en kısa sürede gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.