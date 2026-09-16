Suudi Arabistan'da Abha, Hamis Muşayt ve Cizan'da alarm sonrası tehlike geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'da Abha, Hamis Muşayt ve Cizan'da alarm sonrası tehlike geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneybatısındaki Abha, Hamis Muşayt ve Cizan kentlerinde alarm verilmesinden dakikalar sonra "tehlikenin geçtiğini" duyurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce 3 bölgede uyarı alarmı vererek bölge sakinlerinden talimatlara uymalarını istemişti.

Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneybatısındaki Abha kenti ile Hamis Muşayt ve Cizan kentlerinde alarm verilmesinden dakikalar sonra "tehlikenin geçtiğini" duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımlarında, Abha, Cazan ve Hamis Muşayt'ta "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Müdürlük, kısa süre önce söz konusu 3 bölgede uyarı alarmı verildiğini açıklamış ve bölge sakinlerinden talimatlara uymalarını istemişti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, gün içinde de Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illerinde, Abha kentinde ve Cizan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm vermişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtmişti.

Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıya füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü kaydetmişti.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Abha, Hamis Muşayt ve Cizan'da alarm sonrası tehlike geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

00:41
Binlerce kişi bekliyordu e-Devlet’te tercih ekranı açıldı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı
00:14
AK Partili isimden bomba iddia İşte seçim için konuşulan tarihi
AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
23:30
Arda Güler’den geceye damga vuran frikik golü
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
23:06
Trump’tan İsrail’e dev savaş paketi 40 bin bomba gönderilecek
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek
21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 01:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Abha, Hamis Muşayt ve Cizan'da alarm sonrası tehlike geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement