Suudi Arabistan'da Abha, Hamis Muşayt ve Cizan'da alarm sonrası tehlike geçti

Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneybatısındaki Abha kenti ile Hamis Muşayt ve Cizan kentlerinde alarm verilmesinden dakikalar sonra "tehlikenin geçtiğini" duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımlarında, Abha, Cazan ve Hamis Muşayt'ta "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Müdürlük, kısa süre önce söz konusu 3 bölgede uyarı alarmı verildiğini açıklamış ve bölge sakinlerinden talimatlara uymalarını istemişti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, gün içinde de Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illerinde, Abha kentinde ve Cizan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm vermişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtmişti.

Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıya füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü kaydetmişti.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.