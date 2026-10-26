Suudi Arabistan'da askeri harcamaların yerelleşmesi 2025 sonunda yüzde 27,30'a çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi Arabistan'da askeri harcamaların yerelleşmesi 2025 sonunda yüzde 27,30'a çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan\'da askeri harcamaların yerelleşmesi 2025 sonunda yüzde 27,30\'a çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'da askeri harcamaların yerelleşme oranı 2025 sonunda yüzde 27,30'a yükseldi. Askeri Sanayiler Otorite Kurumu, yerel içeriğin harcamaların yüzde 40,91'ini oluşturduğunu ve sektörün GSYH'ye 7,468 milyar riyal katkı verdiğini açıkladı.

RİYAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'da 2024 yılında yüzde 24,89 olan askeri harcamaların yerelleşme oranı 2025 sonu itibarıyla yüzde 27,30'a yükseldi.

Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Otorite Kurumu pazar günü başkent Riyad'da düzenlenen Askeri Sanayiler Forumu'nda yaptığı açıklamada, yerel içeriğin askeri harcamaların yüzde 40,91'ini oluşturduğunu, askeri sanayi sektörünün gayrisafi yurtiçi hasılaya 7,468 milyar Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 1,99 milyar ABD doları) katkıda bulunduğunu duyurdu.

Kurum, ülkenin 2030 yılına kadar askeri harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerelleştirme hedefi doğrultusunda ilerleme kaydettiğine dikkat çekti.

Kurumun Başkan Vekili Bender el-Hureyf, iç talebi karşılayabilecek, bölgesel pazarlara hizmet verebilecek ve ihracatı destekleyebilecek bir sanayi altyapısı inşa ettiklerini söyledi.

Hureyf, sektöre yönelik düzenleyici ve yasal çerçeveyi güçlendirmek, yatırımları kolaylaştırmak, uluslararası ortaklıkları genişletmek ve teknoloji ve bilgi transferini desteklemek üzere çalıştıklarını belirtti.

Forumda ayrıca askeri sanayi sektörüne yönelik finansman imkanlarını artırmak amacıyla kurum ile Suudi Arabistan bankaları arasında dört mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: Xinhua
Suudi ArabistanEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
13:32
Almanya’da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
Almanya'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:53:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da askeri harcamaların yerelleşmesi 2025 sonunda yüzde 27,30'a çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei