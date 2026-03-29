Suudi Arabistan'da Erken Uyarı Uçağına Saldırı
Suudi Arabistan'da Erken Uyarı Uçağına Saldırı

29.03.2026 16:10
Prens Sultan Hava Üssü'ndeki vurulan E-3C tipi uçağın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'nin Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulan erken uyarı uçağına ait olduğu öne sürülen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Açık kaynak ve istihbarat analizi yapan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda yeni elde edilen görüntülerin, Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulan erken uyarı uçağına ait olduğu iddia edildi.

Görüntülerin, son haftalarda üsse konuşlandırıldığı öne sürülen "E-3C tipi 81-0005" kuyruk numaralı uçakla örtüştüğü, fotoğraflardaki temel unsurların da uçakla eşleştiği değerlendirmesi yapıldı.

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ), ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği ileri sürülmüştü.

Saldırıda 2'si ağır 10 ABD'li askerin yaralandığı, birden çok Amerikan uçağının hasar gördüğü iddia edilmişti.

Uçağın "birim maliyeti" yaklaşık 300 milyon dolar

ABD Hava Kuvvetlerinin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre uçağın "birim maliyeti" yaklaşık 300 milyon dolar, modernizasyonlar, yazılım güncellemeleri ve bakım giderleri dahil edildiğinde bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkıyor.

"E-3 Sentry", entegre komuta ve kontrol muharebe yönetimi, gözetleme, hedef tespiti ve takip kabiliyetine sahip havadan erken uyarı ve kontrol sistemi uçağı olarak tanıtılıyor."

Bütün irtifa ve hava koşullarında harekat sahasını gözetleme kabiliyeti bulunan uçağın düşman faaliyetlerine karşı erken uyarı olanağı sağladığı belirtiliyor.

Radar menzilinin 375 kilometreden fazla olduğu kaydedilen uçağın, kara ve deniz üzerinde, yeryüzünden stratosfere kadar gözetlemeye imkan tanıyan radar alt sistemine sahip olduğu ifade ediliyor.

E-3 Sentry'nin radar ve bilgisayar sistemlerinin savaş sahasına ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgileri toplayıp sunabildiği, buna düşman unsurlarının konum ve takip bilgileri ile dost hava ve deniz unsurlarının konum ve durumunun da dahil olduğu kaydediliyor.

Uçağın mürettebat kapasitesi, 4 uçuş personeli ile 13-19 uzmanın yer almasına olanak sağlıyor.

Kaynak: AA

