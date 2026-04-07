Suudi Arabistan'da Füze Tehdidi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 11 balistik füzenin engellendiğini, bunlardan kopan bazı parçaların enerji tesisleri yakına düştüğünü bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Şarkiye bölgesinde 11 balistik füzenin imha edildiği, bunlardan 7'sinin imhası sırasında dağılan parçaların enerji tesislerinin yakınına düştüğü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.