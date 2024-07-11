Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri sonucunda serbest bırakıldı. Demirbaş'ın durumu Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildi ve ailesine düzenli bilgi verildi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan makamlarından Demirbaş'ın durumu hakkında bilgi talep etmişti.

11.07.2024 18:37
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Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri neticesinde, Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverildi.

Demirbaş'ın durumunun Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği ve gazetecinin ailesine düzenli bilgi verildiği belirtildi.

Süreç

Bakanlığın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.

U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine sunuldu.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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