Suudi Arabistan'da Husi saldırılarının hedefi olan bölgelerde acil durum uyarısı yapıldı

Suudi Arabistan'da Husi saldırılarının hedefi olan bölgelerde acil durum uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki Husi saldırılarının hedefi olan Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif'in de aralarında bulunduğu bazı bölgeler için acil durum uyarısı yapıldı. Uyarı, saldırıların hedefindeki bölgeleri kapsıyor.
Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı
Kaynak: AA
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