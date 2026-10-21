Suudi Arabistan'da Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2 yaralandı

Suudi Arabistan'da Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Şarkiyye bölgesindeki Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırıyı doğruladı. Bakanlık, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Şarkiyye bölgesindeki Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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