Suudi Arabistan'da Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2 yaralandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2 yaralandı

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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Şarkiyye bölgesindeki Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırıyı doğruladı. Bakanlık, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Şarkiyye bölgesindeki Şeybe petrol sahasını hedef alan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Enerji BakanlığıSuudi ArabistanGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2 yaralandı - Son Dakika
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