Suudi Arabistan\'dan İran Elçiliği\'ne Yanıt

RİYAD, 22 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan, İran Büyükelçiliği'nde görevli askeri ataşeyi ve dört elçilik personelini istenmeyen kişi ilan ederek, bu kişilerin 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu kararın, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere düzenlenen İran saldırıları nedeniyle alındığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın, Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca egemenliğini korumak, güvenliğini güvence altına almak ve topraklarını, hava sahasını, vatandaşlarını, sakinlerini, yeteneklerini ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemleri almaktan çekinmeyeceği de kaydedildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla bölgede gerilim tırmanırken, İran ve İran yanlısı gruplar da bölgedeki İsrail ve ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.