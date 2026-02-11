Suudi Arabistan'dan Yemen'e Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suudi Arabistan'dan Yemen'e Destek Toplantısı

11.02.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Yemen hükümetini desteklemek için uluslararası bir toplantı düzenledi.

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine destek için uluslararası genişletilmiş bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü, "Yemen'in Kalkınma ve İmar Programı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının başkent Riyad'daki merkezinde, Yemen hükümeti, İngiltere ve Dünya Bankası başkanlığında gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar ile donör ülkelerin katıldığı aktarılan açıklamada, Yemen Başbakanı Şayi ez-Zindani'nin de toplantıya telekonferansla katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'ın yanı sıra İngiltere, Fransa, Japonya ve Almanya büyükelçilerinin de toplantıya katıldığı kaydedildi.

Yemen resmi ajansı SABA'daki haberde ise Riyad'da bazı ülkelerin ve BM kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Yemen'deki yeni hükümeti destekleme planının ele alındığı belirtildi.

Yemen Başkanlık Konseyi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da haftalarca süren istişarelerin ardından, Şayi Zindani başkanlığında, aralarında 3 kadının da bulunduğu ve 34 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğunu duyurmuştu.

Yeni kurulan hükümet üyeleri, 9 Şubat Pazartesi günü Riyad'da, Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Yemen'e Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:23:47. #7.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Yemen'e Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.