Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarını hac farizasını yerine getirecek bin kişiyle misafir edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarını hac farizasını yerine getirecek bin kişiyle misafir edecek

Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarını hac farizasını yerine getirecek bin kişiyle misafir edecek

Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişiyi misafir edeceğini duyurdu.

10.06.2024 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişiyi misafir edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un talimatıyla Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında hac farizasını yerine getirecek Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişinin program kapsamında ağırlanacağı kaydedilen haberde, misafirlerin Suudi Arabistan'a gelişlerinden Filistin'e dönüşlerine kadar tüm aşamaların planlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh de Kral Selman'ın söz konusu jestinin Filistinli şehit ve yaralı ailelerine verdiği önemin ve Krallığın liderliğinin Filistin davasına her düzeyde sağladığı sınırsız desteğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Filistin, Misafir, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarını hac farizasını yerine getirecek bin kişiyle misafir edecek - Son Dakika


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarını hac farizasını yerine getirecek bin kişiyle misafir edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement