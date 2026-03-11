Suudi Arabistan Hava Savunma Saldırıları Başarılı - Son Dakika
Suudi Arabistan Hava Savunma Saldırıları Başarılı

11.03.2026 04:16
Suudi Arabistan, hava sahasında 7 balistik füze ve 9 İHA'yı imha ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 9 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Ülkenin doğusunda da bir füze ve 2 İHA'nın düşürülerek imha edildiği aktarılan açıklamada, doğuda yer alan Hafar el-Batin vilayetinde de 2 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.

Güneydoğuda yer alan el-Harec vilayetinin doğusunda da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu bölgede 5 İHA'yla düzenlenen saldırıların engellendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen 2 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

