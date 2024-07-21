Suudi Arabistan, Hudeyde saldırısıyla ilişkisi olmadığını açıkladı

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Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığının ve saldırıyla bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Sözcüsü Türki el-Maliki konuya ilişkin açıklama yaptı.

Maliki, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığı ve saldırıyla bir ilişkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Suudi yetkili ayrıca ülkesinin hangi taraftan gelirse gelsin hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Husiler, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.