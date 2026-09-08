Suudi Arabistan, Husilerin saldırısında 73 kişinin yaralanmasını kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Husilerin saldırısında 73 kişinin yaralanmasını kınadı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki dört kente düzenlenen ve 73 kişinin yaralandığı Husi saldırılarını şiddetle kınadı. Saldırılarda yangınlar çıkarken enerji tesislerinde faaliyetler geçici durduruldu, uluslararası deniz taşımacılığının tehdit altında olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin ülkenin güneyindeki 4 kente düzenlediği, 73 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneyindeki Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerinde ticari ve sivil merkezleri hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların en sert şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu yangınların çıktığı ve enerji sektörüne ait bazı tesislerde faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin hedef alınmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, uluslararası deniz taşımacılığının tehdit altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Husilerin Yemen ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden düşmanca tutumu ve suç teşkil eden eylemlerinin kesin bir dille reddedildiği, Suudi Arabistan'ın sivillerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının eksiksiz uygulanması ve ilgili tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında saldırıların şekline dair bilgi verilmezken, Husilerden de konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığı bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Husilerin saldırısında 73 kişinin yaralanmasını kınadı - Son Dakika

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