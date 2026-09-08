Suudi Arabistan, Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını bildirdi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin 4 kentindeki sivil ve ticari tesislere yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını açıkladı. Koalisyon, saldırılara karşı gerekli tüm operasyonel önlemlerin alınacağını bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

4 KENT HEDEF ALINDI

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının "sorumsuzca ve düşmanca bir tavrı" yansıttığını söyledi.

Maliki, Husilerin son olarak Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesisleri hedef aldığını belirterek saldırılarda 73 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini belirten Maliki, Husilerin ülkenin ekonomik kapasitesine zarar vermeyi amaçladığını savundu.

KOALİSYONDAN "OPERASYONEL ÖNLEM" MESAJI

Maliki, Arap Koalisyonu güçlerinin saldırıları bertaraf etmek ve Husilere karşı koymak amacıyla gerekli tüm "operasyonel" önlemleri alacağını ifade etti.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR YILLARDIR SÜRÜYOR

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetini destekliyor.