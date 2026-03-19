Suudi Arabistan, İHA'ları Engelledi

Suudi Arabistan, İran'dan atılan 5 insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn'de "güvenli bölgeye gidilmesi" çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Riyad'a ve ülkenin doğusundaki bölgelere fırlatılan 5 İHA'nın engellenerek imha edildiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilerek, "en yakın güvenli bölgeye gidilmesi" istendi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, daha önce gün içinde İran'dan fırlatılan 13 İHA ile bir balistik füzenin engellendiği açıklamıştı.