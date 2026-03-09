Suudi Arabistan İHA Saldırılarını Engelledi - Son Dakika
Suudi Arabistan İHA Saldırılarını Engelledi

09.03.2026 10:57
Suudi Arabistan, Şeybe Petrol Sahası'na yönelik 9 İHA saldırısını başarılı bir şekilde engelledi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 9 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na sabah saatlerinden bu yana İHA ile düzenlenen 9 saldırının engellendiği ve İHA'ların tamamının imha edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, ayrıca Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan 2 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:36
