Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıyı kınadı

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Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan 104 kişinin öldürüldüğü saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "Suudi Arabistan yönetiminin, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım tırlarının gelmesini bekleyen savunmasız Filistinli sivillerden oluşan bir topluluğu hedef aldığı ve onlarca kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırısını kınadığı" ifade edildi.

Uluslararası hukukun ne bahaneyle olursa olsun ihlal edilmesinin kategorik olarak reddedildiği belirtilen açıklamada, "uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme, derhal güvenli insani koridorlar açma ve yaralıların tahliyesine izin verme" noktasında İsrail'in zorlanması için uluslararası topluma kararlı bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, daha fazla masum sivil can kaybının önlenmesi için acil ateşkes sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 104 Filistinli öldürüşmüş ve 760 Filistinli yaralamıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.