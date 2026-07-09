Suudi Arabistan-Kanada İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan-Kanada İlişkileri Gelişiyor

09.07.2026 20:50
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Veliaht Prens Selman ve Başbakan Carney, işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kanada Başbakanı Mark Carney ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme fırsatlarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veliaht Prens Bin Selman, Kanada Başbakanı Carney ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra farklı sektörlerde işbirliği alanları ve bunları geliştirme imkanları değerlendirildi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu konularda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kanada Başbakanı Carney'nin Suudi Arabistan ziyareti, 2000 yılında dönemin Başbakanı Jean Chrétien'in ziyaretinden bu yana bir Kanada başbakanının ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Suudi Arabistan ile Kanada, iki ülke arasında yaklaşık beş yıl süren gerilimin ardından 24 Mayıs 2023'te diplomatik ilişkileri yeniden eski seviyesine çıkarma kararı almıştı.

Carney'nin ziyareti, Kanada'nın ticaretini çeşitlendirme ve yeni yatırımlar çekme arayışında olduğu bir döneme denk geliyor. Ottawa yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'na yönelik tehditleri nedeniyle en büyük ticaret ortağı Washington'a olan bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atıyor.

Suudi Arabistan ise Veliaht Prens Bin Selman'ın öncülüğündeki ekonomik çeşitlendirme planı kapsamında, petrol gelirlerine bağımlılığı azaltmayı ve daha fazla yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan-Kanada İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

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