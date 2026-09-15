Suudi Arabistan Necran'da alarm verildi, tehlike kısa süre sonra kalktı - Son Dakika
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Suudi Arabistan Necran'da alarm verildi, tehlike kısa süre sonra kalktı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Kurum, bir süre sonra yaptığı açıklamayla ikazın ardından tehlikenin ortadan kalktığını duyurdu; tehlikenin türüne ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Necran'da yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bir süre sonra, verilen tehlike uyarısının sona erdiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Necran için yayımlanan ikazın ardından tehlikenin ortadan kalktığı ifade edildi.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Necran'da alarm verildi, tehlike kısa süre sonra kalktı - Son Dakika

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