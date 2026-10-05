Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de 324 hedefi imha ettiğini duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de 324 hedefi imha ettiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen ordusunun başlattığı harekata 100 savaş uçağıyla hava desteği verdiğini açıkladı. Koalisyon, şu ana kadar 324 hedefin imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen ordusunun başlattığı harekata 100 savaş uçağıyla hava desteği sağladığını ve şu ana kadar 324 hedefi imha ettiklerini duyurdu
Kaynak: AA
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