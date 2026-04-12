Suudi Arabistan Petrol Hattı Tam Kapasiteye Döndü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan Petrol Hattı Tam Kapasiteye Döndü

12.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Doğu-Batı petrol boru hattında tam kapasiteye ulaştığını açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, İsrail misillemeleri nedeniyle günlük 700 bin varil akış kaybı yaşanan Doğu-Batı petrol boru hattında tam kapasitenin yeniden sağlandığını, bazı üretim sahalarında ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akış kaybı yaşanan Doğu-Batı petrol boru hattında tam kapasitenin yeniden sağlandığı, bazı üretim sahalarında ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 9 Nisan'da kamuoyuna yansıyan saldırılar sonucu Doğu-Batı hattındaki pompa istasyonlarından birinin hasar gördüğü ve günlük yaklaşık 700 bin varillik akış kaybı yaşandığı hatırlatıldı.

Bakanlık, yürütülen teknik ve operasyonel çalışmalar sonucunda hattın günlük yaklaşık 7 milyon varillik tam pompalama kapasitesine kısa sürede yeniden ulaştığını aktardı.

Munife sahasında saldırılar nedeniyle yaşanan günlük yaklaşık 300 bin varillik üretim kaybının da telafi edildiği, Hurays sahasında ise tam üretim kapasitesine dönüş için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Enerji altyapısında sağlanan hızlı toparlanmanın ülkenin yüksek operasyonel esnekliğini ve kriz yönetim kapasitesini ortaya koyduğu, bunun da küresel enerji arzının güvenilirliğini desteklediği kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve İHA'larla saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Petrol Hattı Tam Kapasiteye Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:45:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Petrol Hattı Tam Kapasiteye Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.