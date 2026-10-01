Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, Hegseth ile savunma ortaklığını görüştü

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, Hegseth ile savunma ortaklığını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede savunma ortaklığı ile bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabaları ele alındı. Ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler de görüşüldü.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile iki ülke arasındaki savunma ortaklığını ve bölgesel güvenliği ele aldı.
Bakan Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Bin Selman, görüşmede Suudi Arabistan ile ABD arasındaki stratejik savunma ortaklığının yanı sıra iki ülkenin bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalarının koordinasyonunu ele aldıklarını ifade etti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı, görüşmede ayrıca iki ülkenin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meselelerin de masaya yatırıldığını kaydetti.
Kaynak: AA
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