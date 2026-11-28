Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Hamis Muşayt ve Abha'da erken uyarıyı devreye aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin hedefindeki Hamis Muşayt ve Abha'da erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Bölge sakinlerine talimatlara uyma ve görüntü kaydı yapmama çağrısı yapılırken, kısa süre sonra tehlikenin sona erdiği bildirildi.
Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Hamis Muşayt ve Abha'da erken uyarı sisteminin devreye alındığını, kısa süre sonra ise tehlikenin sona erdiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki iki bölgede olası tehlikeye karşı halkın cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiği belirtildi.
Bölge sakinlerinden resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi.
Müdürlükten kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada, Hamis Muşayt ve Abha'daki tehlikenin sona erdiği kaydedildi.
Yemen'deki çatışmalar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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