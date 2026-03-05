Suudi Arabistan ve ABD, İran Saldırılarını Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İran saldırılarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, İran'ın Suudi Arabistan'a ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik devam eden saldırılarını görüştü.

Görüşmede, ABD'nin Suudi Arabistan'ın diplomatik misyonları koruma ve yabancıların tahliyesine yardım etme çabalarından duyduğu memnuniyet ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.